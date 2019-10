© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo essere stato accusato di aver esagerato in occasione dell'infortunio in Roma-Cagliari, Fabio Pisacane ha scelto di rispondere attraverso il proprio account Instagram: "Non commento offese gratuite. Preferisco parlare di calcio o di tanti altri temi che mi stanno a cuore. Non sto ad alimentare polemiche: è una scelta etica. Perciò...giocata una grande partita, in uno splendido stadio, contro un avversario fortissimo. Avanti così".