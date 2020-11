Più di una gara Champions per Tuchel: in PSG-RB Lipsia Tuchel rischia di giocarsi il futuro

Paris Saint-Germain-RB Lipsia è molto più di una "semplice" gara di Champions League. Mister Thomas Tuchel stasera si gioca infatti una bella fetta del suo futuro in panchina. "Se avessi avuto garanzie sulla mia permanenza, sarei meno sereno di come mi vedete ora", ha dichiarato l'allenatore tedesco nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ma di garanzie ne servirebbero eccome, visto che il suo PSG già oggi sarà chiamato a un crocevia fondamentale per raddrizzare il cammino in Champions.

Due sconfitte e una vittoria nel Gruppo H: è questo il misero bottino della finalista della passata stagione, che nonostante il primato quasi indiscusso in Ligue 1 (24 punti e +2 sul Lille) ha incrinato ulteriormente i rapporti già tesissimo tra allenatore e dirigenti. E il ko per 3-2 subito in rimonta venerdì scorso sul campo del Monaco non è certo stato il miglior modo per presentarsi a questa settimana clou.

Da sempre distante dalle preferenze del ds Leonardo, Thomas Tuchel sta così progressivamente perdendo anche la fiducia del suo più grande fan: lo sceicco Al-Khelaifi. Parigi, insomma, è davvero "stanca" di vincere solo in Francia e, dopo aver assaporato il suo più grande obiettivo pochi mesi fa, non vuole certo rinunciarvi già alla fase a gironi di questa nuova edizione. Ecco perché l'ex Borussia Dortmund si gioca tutto, o quasi, proprio contro uno dei profili che il Paris Saint-Germain osserva interessato per il suo ciclo futuro. Un domani che, dopo stasera, potrebbe essere meno domani.