Più Zappacosta che Hysaj per la Roma. Ma prima deve uscire Santon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Zappacosta in vantaggio su Elseid Hysaj. Questo quanto scrive Il Messaggero parlando del mercato in entrata della Roma. Secondo il quotidiano il terzino del Chelsea ed ex Torino è oggi avanti nelle preferenze rispetto al giocatore di proprietà del Napoli. Anche se un'eventuale accelerata, in un senso o nell'altro, è prevista solo nel caso in cui i giallorossi dovessero chiudere per la cessione di Davide Santon.