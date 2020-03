Pizarro sullo Scudetto 19/20: "Secondo me non lo vince nessuno..."

vedi letture

David Pizarro, ex centrocampista di Udinese, Inter, Roma e Fiorentina, parla dal Cile dell'emergenza Coronavirus in collegamento con gli studi di Sky: "La situazione qua in Cile non è bellissima, dal 18 ottobre fino a qualche giorno fa c'erano le manifestazioni e ora c'è... la pandemia. Mi fa paura per chi ci sta guidando in questo momento, sono state nascoste tante informazioni, non c'è trasparenza e questo non lascia con la tranquillità necessaria. Questa settimana si è riunito il collegio dei dottori e la strada tracciata è quella che sta mostrando l'Italia".

Ti sarebbe piaciuto lavorare con un allenatore come Sarri?

"Ho avuto la fortuna di avere allenatori offensivi, come Sarri. Con l'idea di Sarri non avrei avuto problemi, d'altronde assomiglia molto all'idea di calcio di Spalletti".

Il ricordo più bello che hai di Roma e della Roma?

"Il gruppo umano che si era formato in quel momento lì, con tutte le difficoltà economiche che aveva la famiglia Sensi. Quando andò via Spalletti è stato un momento davvero duro, ma siamo andati vicinissimi allo Scudetto con Ranieri".

Chi la spunterà quest'anno tra Lazio, Inter o Juve?

"Secondo me non lo vincerà nessuno...".

De Rossi è il centrocampista più forte con cui hai giocato?

"Uno dei più forti, sicuramente. L'ho sentito anche durante la sua avventura in Argentina, a gennaio l'ho visto molto motivato, peccato che sia finita troppo tempo. Mi sa che a casa comanda la moglie... (ride, ndr)".