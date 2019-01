Pizzarotti: "Kucka, occasione presa al volo. Non ci sediamo sugli allori"

Fonte: parmacalcio1913.com

Nella sala stampa del Centro Tecnico di Collecchio è stato il giorno della presentazione alla stampa di Juraj Kucka, nuovo centrocampista del Parma Calcio. Il giocatore sloveno ha parlato in conferenza stampa, preceduto da una introduzione del presidente del Parma Calcio, Pietro Pizzarotti. “C’era bisogno di tornare sul mercato dopo l’infortunio di Grassi: abbiamo visto che c’era una mezzala molto importante come Juraj e abbiamo colto l’occasione. Siamo molto contenti che sia qui: noi abbiamo voluto molto lui e lui ha voluto molto noi. Il mercato di gennaio è rappresentato da Kucka; tutti gli altri eventuali arrivi saranno giocatori pronti a giocare subito ma saranno anche visti in ottica futura, giocatori di proprietà e che allo stesso tempo possano ringiovanire la rosa. Stiamo cercando in questo senso di lanciare uno sguardo anche al futuro. Nonostante i 25 punti, non siamo tranquilli, la salvezza è ancora da conquistare. L’acquisto di una mezzala forte come Kucka fa capire che non abbiamo alcuna intenzione di sederci sugli allori, siamo sul pezzo e sappiamo che ci sarà ancora da lottare molto. Volevo ringraziare il procuratore e l’intermediario di Kucka per questa trattativa, hanno fatto un grande lavoro”.