Pjanic ama la Juventus. Ma non è detto che resti

In mixed zone, ieri sera per Italia-Bosnia, Miralem Pjanic ha spedito una dichiarazione d'amore alla Juventus. "Sono molto tranquillo, ho quattro anni di contratto e sto bene in questo club, la società è seria, posso dare ancora tanto". Insomma, quasi a chiudere il capitolo cessione, per evitare un addio senza vincere la Champions League. Questo, però, non può bastare per scrivere la conclusione sulla vicenda, sull'impossibilità che si possa trasferire in un altro club. Perché le offerte ci sono già state, gli interessamenti anche, con 80 milioni Pjanic può partire: sarebbe forse difficile sostituirlo, ma non impossibile.

Anche perché i club non sono certo di seconda grandezza. Dal Real Madrid ai club d'Oltremanica, Pjanic è ambito da quasi tutti. Così, al di là della dichiarazione d'amore, è bene prenderla con i piedi di piombo. Per una volta non è stato il giocatore a volersene andare, ma potrebbe comunque finire sul mercato. Che, per una volta, è ancora molto lungo da qui a settembre.