Pjanic-Barcellona, da Trincao a Ilaix Moriba: gli altri nomi che intrigano Paratici

Non ci sono solo i nomi altisonanti a poter dare il via al passaggio di Pjanic e De Sciglio al Barcellona, ma anche una serie di giovani talenti dal sicuro avvenire che intrigano il ds juventino Paratici. Uno di questi è senza dubbio Francisco Trincao, rilevato dai catalani dal Braga per 31 milioni di euro e lasciato in prestito in Portogallo. Dalla Masia arrivano anche i nomi di Riqui Pig, Alex Collado e Araujo, senza dimenticarsi il classe '98 Alena che ora è in prestito al Betis. Interessanti anche i più giovani Pedri, considerato il "nuovo Iniesta" e Ilaix Moriba, che viene paragonato a Pogba e che ha già un contratto da 2 milioni a stagione pur avendo solo 17 anni. A riportarlo è Tuttosport.