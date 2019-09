© foto di www.imagephotoagency.it

"Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone, scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi". Miralem Pjanic, match winner di Brescia-Juventus, ha ironizzato così via Instagram sul gol partita segnato al Rigamonti con un gran destro al volo dopo un calcio di punizione di Dybala finito sulla barriera.