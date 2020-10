Pjanic sulla nuova Juve: "Normale che abbia bisogno di tempo per adattarsi alle idee di Pirlo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Barça, Miralem Pjanic ha svelato i segreti dei bianconeri commentandone il nuovo ciclo agli ordini di mister Pirlo: "La Juve ha bisogno di un po' di tempo per adattarsi alle idee di Pirlo, è normale perché ha appena iniziato a lavorare. Ci aspetta comunque una partita molto difficile domani, conosco bene i bianconeri e so che sarà dura per il Barça", le parole del centrocampista blaugrana.