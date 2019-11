Platini e il cambio di CR7: "Per me non è nulla. Capitava anche a me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ho visto le immagini e per me non è stato un messaggio sbagliato". Ospite di Tuttosport, l'ex fuoriclasse francese Michel Platini ha voluto dire la sua anche sulle polemiche scaturite dalla reazione avuta da Cristiano Ronaldo dopo il cambio subìto contro il Milan: "Tutti abbiamo la nostra suscettibilità, è giusto e umano che un giocatore non sia felice di uscire dal campo. Quando sono arrivato in Italia, in squadra c’eravamo Rossi, Boniek ed io, nel primo mese Trapattoni sostituiva sempre uno di noi tre ed entrava Prandelli. Nei giorni successivi alla partita c’erano sempre problemi, si parlava del cambio, perché avesse tolto me o Rossi. Il giocatore sa che l’uscita da campo in quel momento è una punizione e Ronaldo l’avrà presa in quel modo perché lui pensava a come risolvere la partita e dare una mano ai compagni. Però va capito, per me non è nulla, non è un messaggio negativo inviato all’esterno".