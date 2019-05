Pochettino alla Juve? Dall'Inghilterra: c'è anche il Manchester United

Mauricio Pochettino attende la finale di Champions League contro il Liverpool. Intanto il tecnico del Tottenham rappresenta la prima scelta del Manchester United, come riporta l'Evening Standard. I red devils potrebbero decidere di salutare Ole Gunnar Solskjaer e puntare sul manager degli spurs, tra i candidati a prendere il posto di Max Allegri alla Juventus. Proprio il tecnico italiano - si legge sul quotidiano inglese - un anno fa ha rifiutato la possibilità di approdare sulla panchina dell'Arsenal per restare un altro anno (l'ultimo) in bianconero.