Pochettino: "Nessun contatto con Inter e Juventus, mi hanno chiamato solo Benfica e Monaco"

Non solo la chiusura al Barcellona, mister Mauricio Pochettino ha smentito anche i rumors di mercato su Inter e Juventus nell'intervista concessa ieri a Cadena COPE: "Non so se un giorno allenerò il Real Madrid, ma sarebbe sicuramente un sogno per me. Barcellona? Non mi hanno presentato alcuna offerta, non è vero che ho incontrato Bartomeu, ma solo il segretario tecnico del Barça Planes perché siamo molto amici. Non ho avuto contatti neanche con Paris Saint-Germain, Inter, Juventus o Newcastle... Confermo invece che mi hanno chiamato Benfica e Monaco", le parole del tecnico ex Tottenham.