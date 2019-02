Poco impegnato, ma decisivo. Meret salva Napoli nel recupero

Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Zurigo-Napoli 1-3 (12' Insigne, 22' Callejon, 77' Zielinski, 83' rig. Kololli)

Quando c'è da definire un portiere, si dice spesso che un grandissimo estremo difensore riesce a salvare la sua porta anche se impegnato soltanto una volta nell'arco di una gara. E' quanto sta facendo Alex Meret negli ultimi tempi, come stasera a Zurigo. Inoperoso per oltre 80', beffato dal cucchiaio di Kololli nel finale ma tra i protagonisti nei minuti di recupero. Il salvataggio su Khelifi, al 93', ha praticamente impedito alla formazione elvetica di riaprire il discorso qualificazione. Il 2-3 avrebbe complicato il compito del Napoli, padrone del campo in lungo e in largo fino al tocco di mano di Maksimovic negli ultimi minuti di gioco. Intanto Meret conferma di essere un ottimo portiere, di essere meritevole della chiamata della nazionale di Mancini nonché potenziale erede di Gigi Buffon. Se dovessero esserci ancora dubbi, chiedere a Khelifi.