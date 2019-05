Pogba, Dybala & Co. Juve, chi viene e chi va: le percentuali di Tuttosport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa del sospirato incontro tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, la Juve è pronta a rifarsi il look. Con la suggestione di uno scambio tra Paul Pogba e Paulo Dybala, ma anche tanti volti in arrivo e altrettanti in partenza. Tuttosport ha provato a dare le percentuali relative ai nomi che stanno agitando le acque del mercato bianconero.

CHI ARRIVA - Il più vicino è Adrien Rabiot: pressing continuo di Paratici, il centrocampista francese è prossimo a dire sì. Poi ci sono De Ligt, Chiesa, e Ndombelè, tutti valutati al 50%. Come Pogba: per quanto riguarda l'ipotesi di uno scambio con la Joya, i due giocatori sarebbero disponibili a valutare l'ipotesi. La Juve, però, dovrebbe alzare il tiro: Pogba è valutato attorno ai 130 milioni, più dei 100 di Dybala. E guadagna il doppio. Però garantirebbe un impatto sul marketing molto diverso dall'argentino: un dettaglio che in bianconero considerano non poco.

Le percentuali : Rabiot 60%

Pogba, De Ligt, Ndombele, Chiesa 50%

Boateng, Savic, Marcelo, Zaniolo, James Rodriguez, Joao Felix 40%

Varane, Icardi 30%

Salah 10%

CHI RESTA - Difficile che lo faccia, o meglio dire che torni, Gonzalo Higuain: con la Champions in tasca e Sarri verso la conferma, il Chelsea dovrebbe riscattare l'argentino. Basse le percentuali anche di Douglas Costa, che peraltro potrebbe proprio nell'affare col Manchester United. Dubbi anche su Pjanic: c'è il PSG. Tra i giocatori richiesti sul mercato, il più vicino a rimanere è ovviamente Joao

Cancelo.