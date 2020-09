Pogba e la Juve, da obiettivo a miraggio: può tornare nel mirino solo in caso di mancato rinnovo

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Paul Pogba per la Juventus. Il nome è di quelli che da sempre fa sognare i tifosi bianconeri e anche la proprietà. Però i costi, 100 milioni di euro, sono sempre stati proibitivi. A inizio anno la Juve ha cercato di studiare le chances per arrivare al centrocampista del Manchester United ma lo stop per Covid-19 e la recessione economica del pallone, hanno frenato tutto. La scadenza è nel 2022 e il rinnovo con il Manchester United sempre sul tavolo. Per adesso, la Juve resta lontana.