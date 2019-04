Pogba, il Manchester United e la Juve sullo sfondo: futuro in bilico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba resta sempre in orbita Juventus. Non solo per le voci di mercato che non si fermano mai sul suo possibile ritorno all'ombra della Mole, ma anche perché con Mino Raiola, agente del francese, la Juve ha un canale aperto e nelle tante riunioni di mercato che ci saranno con il noto procuratore sembra impossibile che non si possa parlare anche del Polpo, che non ha mai dimenticato Torino. Prima dell'addio di José Mourinho il centrocampista sembrava essere davvero vicino al ritorno alla Juventus, poi con Solskjaer le cose sono cambiate ma in estate potrebbe esserci un ulteriore colpo di scena.

Dopo aver vinto il Mondiale ed essere stato eliminato ai quarti di Champions League dal Barcellona, lo stesso Pogba ha voglia di tornare a combattere nella coppa più importante d'Europa ma al momento i Red Devils non sono certi di qualificarsi e per questo motivo Fabio Paratici resta con le antenne dritte in attesa di capire se ci sarà uno spiraglio per arrivare al francese. 100 milioni di euro: questa la cifra che la Vecchia Signora dovrà mettere sul piatto se vorrà convincere lo United a cedere Pogba, ma siamo certi che se il giocatore vorrà tornare in Serie A una soluzione verrà trovata.