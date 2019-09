© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli chiude i giochi al Via del Mare. Al minuti 82, Fernando Llorente ha trovato la personale doppietta con un tap-in facile facile dopo una respinta di Gabriel. Per il Lecce, adesso, impresa al limite dell'impossibile: recuperare tre gol in meno di dieci minuti.

