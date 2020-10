Polemica per il post su Instagram del ct Mancini: "Come ti sei ammalato? Guardando i tg"

"Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando il tg". E' l'ultimo post su 'Instagram' del commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Un messaggio, riguardante la pandemia di Covid-19, lanciato nel pomeriggio e che ha scatenato subito grandi polemiche sui social.

In molti hanno attaccato il ct per un messaggio più che discutibile in un periodo particolarmente difficile vista la seconda ondata di epidemia. "Qualcuno fermi Roberto Mancini, non è sul gruppo degli amici del calcetto del venerdì sera", si legge in un messaggio. Sullo stesso tenore il messaggio di un altro utente, su twitter: "Vada a spiegarlo ai famigliari delle vittime di COVID-19, che forse hanno guardato troppa tv".

Questo è un post Instagram dell'allenatore della nazionale di calcio italiana @robymancio

Vada a spiegarlo ai famigliari delle vittime di COVID-19, che forse hanno guardato troppa tv. @FIGC @FIFAcom #Covid_19 #mancini #vergognati pic.twitter.com/9WpCTNUo3h — spl33n (@TheSpl33n) October 22, 2020