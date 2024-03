Politano intervistato a Sky... Ma irrompe ADL e lo porta via: "Con voi non può parlare"

vedi letture

Matteo Politano presenta tramite Sky Sport la sfida di domani del Napoli contro il Barcellona. A fine intervista arriva anche un colpo di scena inatteso, col presidente Aurelio De Laurentiis che, sul terreno di gioco di Montjuic, porta via il giocatore impedendogli così di concludere il proprio ragionamento:

Come sta lei a livello personale visti gli acciacchi delle ultime settimane e come sta la squadra?

"Dopo qualche acciacco adesso sto bene. I miei compagni di squadra li ho visti bene, concentrati, abbiamo preparato bene questa partita così importante per il prosieguo della stagione e siamo carichi".

L'importanza di questa partita è evidente sotto diversi punti di vista... Come arrivate al big match di domani?

"E' stato un anno difficile a livello mentale, abbiamo attraversato periodi bassi e periodi alti, ma ora è il momento di dare continuità perché ultimamente stiamo facendo bene. La gara di domani è fondamentale, dovremo dare il 110%".

L'intervista viene poi interrotta bruscamente dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che, evidentemente contrariato, porta via il suo giocatore rivolgendosi all'inviato dell'emittente satellitare con parole piuttosto chiare: "Con voi non può parlare...". Dopo l'attacco a DAZN delle scorse settimane, quindi, ecco un'altra polemica del numero uno Napoli con le televisioni. Questa volta in campo europeo.