Pompetti e Rizzo, l'Inter mette in vetrina i suoi "ragazzi-mercato"

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’estate è ormai alle porte, e in casa Inter si respira aria di rinnovamento. L’alba dell’era-Conte, gli obiettivi di mercato e i nodi da sciogliere (Icardi docet) chiamano il club nerazzurro ad essere protagonista su più fronti. E saranno mesi importanti anche per i tanti giovani pronti ad affacciarsi al calcio dei grandi, in rampa di lancio dopo aver completato la trafila nel vivaio del club di Suning, da anni uno dei più produttivi d'Italia. Con il campionato Primavera 1 andato in archivio lo scorso venerdì, si sono subito accese le sirene di mercato su alcuni dei profili di punta del settore giovanile dell’Inter. E per due di loro le trattative potrebbero scaldarsi a stretto giro di posta, con le pretendenti che non hanno perso tempo a bussare alle porte della dirigenza nerazzurra.

Playmaker modello - Marco Pompetti si è preso le chiavi della Primavera interista, imponendosi come il cervello e il cuore pulsante del centrocampo della squadra vice-campione d’Italia. Dopo aver conquistato il premio di miglior giocatore delle finali scudetto 2018, il regista classe 2000 ha totalizzato 41 presenze (con un gol all’attivo) spalmate su tutte le competizioni giovanili. Numeri davvero degni di nota, accompagnati da un rendimento che non ha lasciato indifferenti molti club di A e B, che si sono prontamente mossi sulle tracce del ragazzo cresciuto nel vivaio del Pescara. Cagliari, Genoa e Perugia stanno sondando il terreno, intrigati dalle qualità del giovane mancino, che incarna le caratteristiche del playmaker modello. Dotato di grande visione di gioco, che sprigiona suggerendo giocate sia in orizzontale che in verticale, Pompetti rappresenta una costante minaccia sui calci piazzati, con un sinistro capace di sfornare assist a ripetizione. Dal completamento della crescita fisica dipenderanno le sue prospettive di carriera ad alto livello, mentre le doti di leadership e la personalità con la quale approccia ogni partita lo rendono già pronto dal punto di vista mentale per il salto nel calcio professionistico.

Centrale e… Filosofo - Il Genoa ha gettato più di uno sguardo in casa Inter, dal momento che sul taccuino degli scout rossoblù figura, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il nome di Nicholas Rizzo. Il difensore classe 2000, dopo un campionato di apprendistato nel quale si è diviso tra Berretti e Primavera, ha compiuto un notevole salto di qualità che gli ha permesso di mettersi in mostra con continuità nella stagione appena conclusa. Le trenta presenze complessive gli sono valse anche la prima convocazione in Nazionale Under 19, una maglia azzurra che impreziosisce un’annata destinata a lanciarlo tra i professionisti. Difensore dotato di un fisico imponente, che dall’alto del suo metro e novanta di altezza gli permette di avere grande impatto sia nell’uno contro uno che nel gioco aereo, Rizzo può giocare alternativamente da centrale in una linea a quattro o da marcatore in una difesa a tre. Interessante il suo percorso scolastico, che sta portando avanti con ottimi risultati in parallelo con quello calcistico, anche grazie agli stimoli e ai consigli della mamma, che di mestiere fa la professoressa. In estate conseguirà il diploma e vorrebbe iscriversi all’università, per studiare filosofia. Nel prossimo futuro, però, Nicholas sarà atteso anche da importanti esami sul campo: prima il rinnovo del contratto con l’Inter, in scadenza nel giugno 2020, anticamera di un prestito per il quale il Genoa ha già manifestato il proprio interesse alla dirigenza nerazzurra.