Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

I fondamentali di recuperi di Marega e Corona sono tra gli argomenti di discussione della conferenza stampa di Sergio Conceicaio, tecnico del Porto, oggi intervenuto per preparare la sfida alla Roma, che vale un posto tra le migliori otto della Champions League: "Cercheremo di vincere, ma senza avere fretta. Dovremo essere solidi in difesa, sappiamo i punti forti della Roma, è il terzo miglior attacco della Serie A, a livello tattico è molto forte e sarà fondamentale essere equilibrati. Dovremo essere aggressivi ma anche bravi in difesa. La nostra fiducia non dipende da un giocatore, ovviamente avere più soluzioni è importante ma conta la squadra. Lo hanno dimostrato gli ultimi risultati, ottenuti anche utilizzando giocatori con meno presenze".