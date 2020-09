Pradè: "Macia non torna alla Fiorentina, solo visita di cortesia. Attaccante? Ne abbiamo già 5"

"Macia è qui per cose sue personali, sapevo fosse qui e per me era impossibile non vederlo. Ci sentiamo sempre, la nostra è rimasta una amicizia immutata nel tempo e così chiariamo un altro aspetto, mi sembra doveroso". Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha escluso un ritorno in società di Eduardo Macia, oggi in visita al centro sportivo

L'arrivo di un centravanti è una priorità?

"Io sono contento della squadra che abbiamo. In rosa in questo momento ci sono 5 attaccanti, Cutrone, Chiesa, Kouamè, Ribery e Vlahovic. Ditemi voi... Per Kouamé abbiamo fatto un investimento importante a gennaio, così come per Cutrone. Su Vlahovic dobbiamo metterci d'accordo, per noi è un giocatore forte. E io voglio puntare su questo. Chiesa e Ribery non sono in discussione e per questo vi chiarisco cosa penso "