Fiorentina, quale futuro per Burdisso? In caso di addio al suo posto può tornare Macia

Questa mattina il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noti i ruoli di Alessandro Ferrari, nuovo direttore generale viola, e di Daniele Pradè, che ricoprirà, con maggiori responsabilità, quello di direttore sportivo. Non è stato menzionato Nicolas Burdisso, che continua a far parte dell'area sportiva ma che ha diverse opzioni che potrebbero anche spingerlo a fine stagione ad immaginarsi altrove.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it nel caso in cui l'argentino dovesse decidere di lasciare Firenze per ricoprire un altro incarico altrove, ecco che potrebbe tornare di moda un'altra vecchia conoscenza come Eduardo Macia. Pradè ha lavorato ottimamente con lui ai tempi del primo ciclo Montella, lo spagnolo conosce benissimo l'ambiente fiorentino e potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di braccio destro del ds viola. Nessun contatto o colloquio per il momento, solo un'idea che potrebbe tornare d'attualità dalle parti del Viola Park in caso di necessità. Macia, attualmente ancora dirigente sotto contratto per altri due anni con lo Spezia, ha lasciato un ottimo ricordo del suo operato oltre ad aver mantenuto diversi contatti in città anche dopo il suo addio alla Fiorentina.

A settembre del 2020, lo stesso Macia fece visita ai campini dove si trattenne per un caffè con i dirigenti della Fiorentina di Commisso, dimostrando una volta di più grandi rapporti soprattutto con Daniele Pradè. L'avvicendamento in dirigenza è tutt'altro che scontato vista la volontà del presidente di dare fiducia alle persone che fanno già parte del club, ma il nome di Macia è da tenere in considerazione nel caso in cui lo stesso Burdisso dovesse decidere, di sua sponte, di lasciare i viola per iniziare un'avventura altrove.