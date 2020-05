Pradè: "Nuovi Ribery? Servirà fantasia. I big come Chiesa? Non c'è necessità di farli partire"

Lunga intervista a Sky per il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè . Ha raccontato la sua lotta contro il Covid-19 e anche il rinnovo che la società gli ha fatto avere in un momento certamente duro. Poi c'è stato spazio anche per il mercato che sarà.

Sarà più difficile prendere giocatori alla Ribery?

“Secondo me no, dovremo essere molto fantasiosi. Sarà un mercato di scambi, rivisto e corretto. Quando una società è forte su tanti obiettivi si può arrivare, basta scegliere quelli giusti che vogliono venire da noi. Cercheremo di essere sempre più competitivi, un punto di arrivo e non di partenza”.

Commisso ha detto che per Chiesa non saranno accettate contropartite. Possiamo escludere scambi?

“Se lo dice un presidente come posso dire qualcosa di diverso, quel che dice è legge”.

Ne partirà solo uno, dei gioielli?

“Non abbiamo la necessità di far partire nessuno. Una cosa è fondamentale: chi rimane alla Fiorentina deve voler rimanere, noi saremo fortemente competitivi. Il rapporto con Chiesa, in quest’anno, è buonissimo. Quel che succederà è un altro tipo di discorso, le decisioni saranno di entrambi”.