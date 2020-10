Premier Conte: "In arrivo settimane complesse. Proteggere la salute per proteggere l'economia"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo a distanza all'assemblea della CNA, ha parlato delle prossime settimane, "che si preannunciano molto complesse e non possiamo abbassare la guardia. Vorrei rivolgervi un appello: il cantiere della nuova Italia è aperto. Uniamo le forze nel segno della fiducia per cambiare l'italia e per renderla più moderna e più semplice, sempre più in grado di non lasciare indietro nessuno. Le mie porte e quelle dell'intero governo sono sempre aperte per voi. Siamo consapevoli che non tutte le misure sono arrivate con la tempestività necessaria e che la pubblica amministrazione può migliorare la performance per aiutare velocemente le imprese. Vi ringrazio per la sobria caparbietà, anche in questi mesi difficili, con cui state contribuendo a preservare l'integrità del nostro tessuto sociale e produttivo, e per la capacità con cui portate sulle vostre spalle ogni giorno il rischio di impresa. Da questo spirito tenace il nostro paese può ripartire, ma se non proteggiamo la salute - ricorda il premier - non potremo proteggere nemmeno l'economia".