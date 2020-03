Premier Conte: "Siamo aperti a misure più restrittive, ma non cediamo all'emotività"

“Nessuna preclusione su misure restrittive, ma non prendiamo decisioni in base all’emotività”. Si può sintetizzare così la risposta del premier Giuseppe Conte, che nella conferenza stampa di oggi ha aperto a inasprire le limitazioni per determinate parti d’Italia, dopo le richieste in tal senso del governatore della Lombardia, Fontana: “Avanzi le sue istanze. Siamo disponibili a valutare misure più restrittive, ma non vorrei - ha proseguito Conte, che ha annunciato lo stanziamento di 25 miliardi per aiutare il Paese nell’emergenza - che la tutela della salute, che è ovviamente un bene primario, porti al completo annullamento di altri diritti costituzionalmente tutelati. Supercommissario? Sarebbe un errore in questo momento centralizzare le funzioni delle Regioni”.