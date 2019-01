Premier, il 23° turno - È inseguimento in vetta e derby Sarri vs. Emery

Al comando del massimo campionato inglese la lotta per il primato sembra essersi inevitabilmente ristretta ad una corsa a due, con il turbo-Liverpool che per il momento riesce a tenere il passo, e anche piuttosto bene, nei confronti dei campioni uscenti del Manchester City. In questo fine settimana di Premier League, che dà forma alla 23^ giornata, potremmo assistere all'ennesimo botta e risposta tra le due contendenti.

Il match clou - Senza nulla voler togliere alle altre, uno dei derby di Londra, ma in generale tra gli incontri più affascinanti dell'intera Premier League è quello tra Arsenal e Chelsea. Oggi alle ore 18.30 ne va in scena l'ennesimo atto, con due squadre che si ritrovano a scontrarsi mentre attraversano momenti piuttosto difficili delle loro rispettive stagioni. Un motivo di ulteriore interesse, a voler essere sinceri.

Le altre gare - Dicevamo della sfida di vertice, che viene aperta subito nel pomeriggio dal Liverpool. Sulla carta il Crystal Palace che arriva ad Anfield non è un impegno impossibile, ma la squadra londinese per il mondo Reds evoca brutti ricordi, specie se accostata alla corsa per il titolo. Ecco perché per Klopp e i suoi sarà necessario superare l'esame a pieni voti, anche perché il Manchester City è impegnato a sua volta nella trasferta di Huddersfield il giorno dopo, che potrebbe esser resa più tosta anche da un eventuale allungo. Fari puntati anche sull'altra sponda di Manchester: l'incontenibile United, rinato con Solskjaer, ospita il Brighton per infilare l'ennesimo successo. Chiude il turno la sfida tra Fulham e Tottenham, che sa tanto di ultima chiamata per entrambi. Da una parte per Ranieri e le sue intenzioni di raddrizzare la barca che affonda, dall'altra per Pochettino e le ambizioni di titolo che la sua squadra ogni anno costantemente matura, salvo poi però dover lasciar perdere.

Il programma

Wolverhampton - Leicester (oggi, ore 13.30)

Bournemouth - West Ham (oggi, ore 16)

Liverpool - Crystal Palace (oggi, ore 16)

Manchester United - Brighton (oggi, ore 16)

Newcastle - Cardiff (oggi, ore 16)

Southampton - Everton (oggi, ore 16)

Watford - Burnley (oggi, ore 16)

Arsenal - Chelsea (oggi, ore 18.30)

Huddersfield - Manchester City (domani, ore 14.30)

Fulham - Tottenham (domani, ore 17)

La classifica

Liverpool 57; Manchester City 53; Tottenham 48; Chelsea 47; Arsenal e Manchester United 41; Watford 32; Leicester e West Ham 31; Everton 30; Wolverhampton 29; Bournemouth 27; Brighton 26; Crystal Palace 22; Burnley 21; Southampton e Cardiff 19; Newcastle 18; Fulham 14; Huddersfield 11.