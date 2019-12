© foto di Giacomo Iacobellis

A margine del Prêmio Brasileirão 2019, il presidente di Flamengo Rodolfo Landim si è mostrato molto ottimista sulla felice conclusione della trattativa per Gabigol: "Il nostro club parla da molto tempo con il giocatore. Il Flamengo, come è stato riportato, ha parlato con l'Inter, abbiamo raggiunto un accordo preliminare, ma tutto dipende anche dalla volontà di Gabigol, che ha chiesto di parlarne a fine stagione. - le parole a Fox News - Non vedo nulla di male in questo, anzi: Gabigol prima era molto concentrato sulla Libertadores ed è stato bello perché abbiamo visto quello che ha fatto in finale (doppietta decisiva al River Plate ndr). Ed è bello che rimanga concentrato in quel modo sul Mondiale per club, perché è così che lo vogliamo, con quel tipo di prestazioni. Saremo aperti a discuterne con lui". Tuttavia, gazzetta.it spegne gli entusiasmi e raccoglie una generica smentita da parte dell'Inter.