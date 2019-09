Pres. Lecce su ADL: "È il fiore all’occhiello del calcio meridionale"

© foto di Matteo Bottazzo

"Lo incontro spesso in occasione delle riunioni nella Lega calcio. È il fiore all’occhiello del calcio meridionale. Mi creda non è facile fare calcio al Sud. Ha fatto delle cose straordinarie, è innovativo. Ha grandi meriti" questo il pensiero, pubblicato sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno, di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, in merito al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rivale nel match di domani al Via del Mare.