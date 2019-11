Prima il solito Haaland, poi l'acuto di Lozano: Napoli-Salisburgo 1-1 al 45'

E' finito 1-1 il primo tempo di Napoli-Red Bull Salisburgo, gara valida per la quarta giornata del gruppo E di Champions League. Al San Paolo, partita fino a questo momento decisa da un rigore trasformato dal nuovo fenomeno del calcio norvegese Erling Braut Haaland, autore del suo settimo gol nella competizione, e da Hirving Lozano, che sul finire della frazione ha ristabilito la parità.

Nei primi minuti s'è visto un Napoli attaccare senza mezze misure, aggredire il Salisburgo e costringerlo a difendere. La prima occasione firmata Lorenzo Insigne ha subito messo in evidenza le qualità del portiere Coronel, bravo a deviare sopra la traversa un tiro diventato molto insidioso proprio dopo una deviazione. Poi un'occasione altrettanto clamorosa, arrivata prima del decimo minuto con Zielinski che da posizione centrale - e dall'interno dell'area di rigore - ha preparato bene il tiro ma non ha centrato lo specchio.

Due occasione che sembravano il preludio al vantaggio dei padroni di casa che, invece, all'undicesimo sono passati in svantaggio: fallo in area di Koulibaly su Hwang e rigore perfettamente calciato dal 2000 Haaland, che ha realizzato il suo 23esimo gol in stagione.

La prima frazione è stata molto aperta. Il Salisburgo ha dato l'impressione di potersi sempre rendere pericoloso in ripartenza, ma ha costruito le sue palle gol più importanti su sviluppi di azione d'angolo. Il Napoli, dal canto suo, anche in questo primo tempo ha peccato di precisione. Ed è stato sfortunato, come in occasione del palo colpito da Callejon su verticalizzazione di Insigne.

Spettacolari i primi 25 minuti, un po' meno la parte successiva di una frazione in cui il Napoli ha continuato a fare la partita, a divorarsi occasioni e a riequilibrare il match solo un manciata prima del duplice fischio con Lozano, che ha scaraventato il pallone alle spalle di Coronel dopo uno scambio con Insigne.