Prima intervista di Osimhen da calciatore del Napoli: "Qui per fare un altro passo avanti"

Intervista concessa ai microfoni di 'Sport1' da Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli. Il centravanti nigeriano che il prossimo anno prenderà il posto di Milik al centro del tridente alla tv tedesca ha parlato delle idee e dei progetti per questa nuova avventura calcistica: "Spero di fare un passo in avanti con la mia esperienza al Napoli. Ho avuto la possibilità di entrare a far della storia di un club glorioso come il Napoli, in cui hanno militato dei grandissimi come Maradona, Cavani, Higuain. La prossima stagione giocheremo in Europa League e io voglio aiutare il club a fare bene anche in questa competizione, oltre che in campionato".