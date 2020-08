Prima la cessione della Roma, poi un nuovo club: Pallotta pensa al Newcastle

Il presidente giallorosso James Pallotta è sempre più vicino alla cessione del club, e per questo si sta guardando intorno per un nuovo club da acquisire in futuro. A inizio 2020 il suo nome era stato accostato al Newcastle, cosa categoricamente smentita da Pallotta in persona. Ora in Inghilterra si è tornati a parlare di lui, e come si legge su Il Corriere dello Sport sarebbe pronto a una nuova avventura, ancora coadiuvato da Baldini.