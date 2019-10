Primavera 1, Juve in cerca di riscatto. Occhi puntati su Roma-Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La 6ª giornata del Campionato Primavera 1, apertasi mercoledì con il pareggio 3-3 tra Fiorentina e Pescara, vedrà la Roma di Alberto De Rossi, orfana di Calafiori e Riccardi rimasti a disposizione della Prima Squadra di Fonseca, ospitare il Genoa di "mister triplete" Luca Chiappino che, insieme al Cagliari di Max Canzi (in scena alle ore 15:00 contro la Lazio di Leonardo Menichini), occupa attualmente il 2° posto in classifica.

Cercano continuità, invece, dopo il primo punto conquistato nel turno precedente, il Sassuolo di Francesco Turrini, che farà visita alla Juventus di Lamberto Zauli - a secco di punti da 42 giorni e reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato -, ed il Chievo di Paolo Mandelli, il quale ospiterà il Napoli di Roberto Baronio.

Il quadro degli incontri di giornata, oltre al posticipo del lunedì tra Sampdoria e Torino, si conclude con i posticipi del 4 novembre tra Atalanta ed Empoli (i bergamaschi hanno ottenuto lo slittamento dell'incontro poiché impegnati il 28 ottobre, contro la Fiorentina, nella Supercoppa Primavera) e tra Inter e Bologna (i nerazzurri, avendo più di 3 calciatori convocati in nazionale tra Primavera ed Under 17, hanno potuto avvalersi dell'art.8 del regolamento).

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

6ª Giornata

Mercoledì 23 Ottobre

Ore 15:00 - ACF Fiorentina vs Delfino Pescara 1936 3-3

Sabato 26 Ottobre

Ore 11:00 - AS Roma vs Genoa CFC

Ore 13:00 - Juventus FC vs US Sassuolo Calcio

Ore 15:00 - Cagliari Calcio vs SS Lazio

Domenica 27 Ottobre

Ore 10:00 - AC Chievo Verona vs SSC Napoli

Lunedì 28 Ottobre

Ore 15:00 - UC Sampdoria vs Torino FC

Lunedì 4 Novembre

Ore 14:30 - Atalanta BC vs Empoli FC

Ore 14:30 - FC Internazionale vs Bologna FC 1909

Classifica: Atalanta 15, Genoa 13, Cagliari 13, Inter 12, Fiorentina 9, Roma 9, Bologna 9, Pescara 7, Lazio 7, Sampdoria 6, Napoli 4, Torino 4, Empoli 3, Juventus 3, Chievo Verona 1, Sassuolo 1.