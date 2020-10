Primo gol in Serie A per Roberto Insigne. Benevento-Napoli 1-0 alla mezzora

vedi letture

Benevento in vantaggio sul Napoli con Roberto Insigne, al primo gol in Serie A. Ripartenza degli uomini di Inzaghi con Lapadula che arriva sul fondo e mette in mezzo per l'accorrente Insigne che complice un paio di rimpalli si trova tutto solo davanti a Meret e non ha problemi a segnare il gol dell'1-0 al minuto 30'.

CLICCA QUI per la diretta testuale di Benevento-Napoli!