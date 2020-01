Prossima settimana summit Torino-Udinese: si parlerà di 3 giocatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prossima settimana, scrive 'Tuttosport', i dirigenti di Udinese e Torino si siederanno attorno a un tavolo per discutere di tre calciatori. Alla società friulana piacciono Parigini ed Edera, mentre i granata sono interessati al centrocampista Fofana. Da qui la necessità di un summit per capire in maniera concreta se ci sono possibilità di mettere in piedi questa maxi-operazione.