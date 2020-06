PSG, addio Cavani e Thiago Silva. Leonardo: "In scadenza 5 giocatori, non rinnoveremo"

Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ed Eric Maxim Choupo-Moting lasceranno il Paris Saint-Germain. La conferma ufficiale, nel corso di una intervista rilasciata a 'Le Journal du Dimanche', è arrivata direttamente dal direttore sportivo Leonardo: "Non resteranno con noi anche il prossimo anno", ha detto il dirigente brasiliano che, tuttavia, a precisa domanda su Cavani e Thiago Silva ha aggiunto: "Proveremo a trattenerli fino ad agosto per la Champions, anche se al momento non sappiamo ancora come".

Sulle tracce di Thiago Silva c'è il Milan, mentre a volere in Italia Edinson Cavani è l'Inter.