PSG, Marquinhos: "Siamo orgogliosi, peccato non essere riusciti a sfruttare le occasioni"

Marquinhos, difensore del PSG, parla così a RMC Sport dopo la sconfitta in finale di Champions League della sua squadra contro il Bayern: "La vittoria non è arrivata, ma siamo comunque orgogliosi della nostra squadra, visto che nessuno credeva nella nostra ascesa. Abbiamo fatto passo per passo, e dobbiamo esserne fieri, così come dispiaciuti di non aver vinto. Continuiamo su questo percorso in termini di sacrificio e di unione, ora è il momento di tornare a Parigi e pensare alla prossima stagione, se riusciremo a fare meglio. Come finale è stata molto tesa, abbiamo utilizzate le nostre armi e loro quelle che avevano: non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, e in una partita del genere devi riuscire a farlo".