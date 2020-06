PSG, per la difesa si guarda in Italia: obiettivo Milenkovic della Fiorentina

Il Paris Saint-Germain guarda anche in Italia per sostituire il partente Thiago Silva, che non rinnoverà il proprio contratto. Secondo quanto riferito da FootMercato il club transalpino oltre a Jerome Boateng del Bayern Monaco, su cui ci sono anche Arsenal e Chelsea, sarebbe infatti interessato a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo classe ‘97 piace sia per la giovane età sia per la sua duttilità potendo giocare sia al centro sia a destra. Secondo il portale Leonardo avrebbe già avviato i contatti con Fali Ramadani, agente del difensore viola. Milenkovic, che ha ancora due anni di contratto con il club viola, piace anche a Napoli e Milan in Italia.