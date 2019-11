PSG, se parte Neymar sulla lista di Leonardo c'è lo juventino Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è ancora il nome di Paulo Dybala sulla lista dei possibili prossimi acquisti in casa Paris Saint-Germain in mano al ds Leonardo. Questo almeno è quanto riferisce Mercato365, che fa sapere come il nome dell'argentino della Juventus sia uno dei principali, e dei più caldi, qualora presto si concretizzasse l'addio del brasiliano Neymar dal Parco dei Principi.