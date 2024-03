Pulisic dopo la vittoria con gli USA: "Al Milan ho ritrovato fiducia. E il mio gioco si è evoluto"

vedi letture

Christian Pulisic, capitano della nazionale USA e protagonista della stagione del Milan, è stato intervistato dalla CBS al termine della finale di Concacaf Nations League vinta appunto dagli Stati Uniti contro il Messico per 2-0. Queste le dichiarazioni del numero 11 rossonero, riportate da milannews.it: "Cosa provo dopo questa vittoria? Sto alla grande, sono davvero felice di essere qui. Che posso dire? Incredibile".

Ora sei titolare nel Milan, giochi, segni, fai assist… A che punto della tua carriera sei? “Sto amando la vita a Milano, è incredibile. Ho ritrovato fiducia, penso lo vediate da come gioco. È fantastico lì, ma anche tornare qui (negli USA, ndr), vincere un altro trofeo… Mi piace proprio tornare in nazionale con questa squadra”.

Le differenze tra giocare a destra e a sinistra: “Non avrei mai pensato di sentirmi così a mio agio sulla destra se devo essere sincero. Ma continuo a preferire giocare sulla sinistra per come posso rientrare sul destro, ma devo ammettere che ho imparato un sacco, il mio modo di giocare è cambiato tanto e ho trovato modi di inserirmi in area e segnare gol anche partendo da destra. Penso di avere tante qualità e di poter far bene in entrambe le zone del campo”.

Che sensazioni avete in vista della Coppa America in estate dopo la vittoria di questa Concacaf? “Abbiamo ottime sensazioni. È sempre bello ritrovarsi in nazionale con i ragazzi, sarà un altro trofeo da provare a vincere. Fa parte tutto di un percorso, negli States ci aspettano anni entusiasmanti tra Copa America e i Mondiali non così lontani. Siamo contenti di avere queste opportunità e dobbiamo dimostrare al mondo che questo è solo l’inizio”.