Qual. Euro 2020, Gruppo G: Polonia verso la qualificazione con 8 "italiani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Polonia agevolata dal calendario può strappare la qualificazione al termine di questa settimana. Molto dipenderà dalla sfida fra Slovenia e Austria dell'interista Valentino Lazaro del 13 ottobre. Per queste due partite il ct ha convocato otto giocatori che militano nella nostra Serie A: Skorupski, Szczesny, Piatek, Zielinski, Milik, Bereszynski, Cionek e Reca. Ultima chiamata per la Macedonia del Nord (convocati Elmas, Pandev e Nestorovski) questa sera: solo una vittoria contro la Slovenia (con Ilicic, Balkovec, Majer e Kurtic) può rimetterla in corsa per il secondo posto, così come per Israele, costretto a vincere questa sera a Vienna.

Stasera

Lettonia-Polonia

Macedonia del Nord-Slovenia

Austria-Israele

13 ottobre

Slovenia-Austria

Polonia-Macedonia del Nord

Israele-Lettonia

Classifica

Polonia 13 (6)

Slovenia 11 (6)

Austria 10 (6)

Macedonia del Nord 8 (6)

Israele 8 (6)

Lettonia 0 (6)