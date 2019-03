© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri ha il futuro segnato. Il tecnico lascerà il Chelsea nel giro dei prossimi mesi, mentre proverà a conquistare il quarto posto in Premier e la finalissima di Europa League entro il termine della stagione in corso. Radio Kiss Kiss fa sapere che l'ex tecnico del Napoli ha ricevuto due richieste dall'Italia: una da parte della Fiorentina, l'altra da parte della Roma. Tra l'altro, Sarri avrebbe già dato disponibilità al club giallorosso anche in caso di mancato accesso alla prossima Champions League.