Fonte: Dall'inviato al Letzigrund Stadion di Zurigo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è da essere soddisfatti, in casa Napoli, dopo la vittoria di Zurigo. Gli azzurri di Ancelotti hanno liquidato la pratica Zurigo senza affannarsi, eccezion fatta per gli ultimi 10' visto il calo mentale arrivato dopo il rigore trasformato col cucchiaio da Kololli. Diverse le note positive in casa partenopea: da Malcuit e Callejon a Zielinski e Koulibaly, passando per il capitano Insigne e l'attento Meret. Il 3-1 mette una seria ipoteca sull'approdo agli ottavi di Europa League, con l'obiettivo e l'ambizione di arrivare fino alla finale di Baku. Certamente, gli ultimi 10' di gara hanno fatto capire al Napoli che non è facile giocare in trasferta in ambito continentale. Nemmeno sul campo del modesto Zurigo, l'ultima parte di gara servirà da lezione per il futuro. Quando, magari, il livello degli avversari sarà maggiore.