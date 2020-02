Questione di mentalità: ancora un black out inspiegabile per la Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

"Una squadra che vuole sempre vincere non può giocare così il primo tempo". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo il brutto ko dei giallorossi sul campo del Sassuolo. Una squadra troppo brutta per essere vera, con i giocatori che dopo la prima rete di Caputo hanno staccato la spina ed hanno sbagliato qualsiasi cosa. Mancini e Smalling sembrano la brutta copia della coppia che fino a poco tempo fa sembrava insuperabile. Cristante, in un ruolo che non è decisamente nelle sue corde, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. E poi c'è il rebus continuo sulle fasce.

Le corsie esterne della Roma ogni volta sono un terno al lotto. Spinazzola ha vinto ancora una volta il ballottaggio con Kolarov, relegando il serbo in panchina. Dall'altra parte, dopo la cessione di Florenzi, Fonseca è stato costretto a schierare prima Santon (prestazione disastrosa), poi Bruno Peres, tirato fuori dalla naftalina: l'ultima presenza in A del brasiliano risale al maggio del 2018.

C'è qualcosa che non va nella Roma, qualcosa a livello mentale, come affermato dallo stesso Fonseca al termine della gara. Questi black out della squadra giallorossa (era già successo in casa con il Torino) rischiano seriamente di compromettere la corsa alla Champions: già domani la Roma può perdere il quarto posto, visto che l'Atalanta è staccata di appena un punto.