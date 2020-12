Rabiot determinato: "Derby impegnativo ma la Juve dovrà battere il Torino a tutti i costi"

vedi letture

All'indomani del successo contro la Dinamo Kiev, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky Sport' a due giorni dal derby della Mole, partita che inizierà sabato pomeriggio alle 18.00: "Penso che sarà una partita impegnativa, difficile. Per il Torino questa sfida arriva in un momento complicato e vincere vorrebbe dire rilanciarsi. Per noi sarebbe importante ottenere un altro successo dopo la bella prova in Champions. La storia di queste partite fa sì che, anche senza i tifosi, sia un match molto importante. Noi dobbiamo stare attenti perché loro proveranno a vincere ma anche noi. Dobbiamo continuare a crescere e dobbiamo vincere questa partita a tutti i costi".