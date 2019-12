Rabiot regista e Pjanic interno? Sarri al bosniaco: "Te la senti?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus domani sarà impegnata a Leverkusen contro il Bayer, ma in ottica campionato tiene banco la squalifica di Miralem Pjanic, che salterà la partita contro l'Udinese. Per ovviare all'assenza del bosniaco, in molti hanno ipotizzato che Adrien Rabiot possa giocare come regista, e che Maurizio Sarri possa provare il francese in quel ruolo già alla BayArena. Un'eventualità che lo stesso tecnico bianconero pare escludere in maniera piuttosto decisa, nella conferenza stampa della vigilia, dando anche vita a un divertente siparietto con l'ex Roma: "Quindi Pjanic si tiene fuori domani? Oppure gioca lui da mezzala? Te la senti? (Rivolto a Pjanic, ridendo, ndr). L'accelerazione da mezzala non so...(Continua a scherzare con Pjanic, ndr). Rabiot viene da un infortunio, ha avuto bisogno di un po' di tempo, poi è stato fermo per infortunio e ha ricominciato da 3-4 allenamenti. Non è stato bocciato, anzi: ci facciamo grandissimo affidamento, perché le potenzialità sono tantissime. Deve solo ritrovare condizione fisica. Domani farà sicuramente uno spezzone di partita, non so quanto lungo, a seconda di quanto gli consentirà la situazione attuale".