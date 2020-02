vedi letture

Rafael Leao: "Non mi aspettavo di arrivare al Milan così presto. Ibra? Come un fratello"

Intervistato a MilanTv, Rafael Leao ha parlato così della sua vita e dell'emozione di giocare al Milan: “Dentro al campo sono imprevedibile, ma fuori sono un ragazzo timido a cui piace riposare e dormire. Nel tempo libero mi vedo con i miei amici e faccio un giro in centro, ma la maggior parte del tempo lo passa casa. Il Portogallo? E’ il mio paese, indossare questa maglia per me è un motivo di orgoglio perché ho lavorato molto per arrivarci. E’ una grande responsabilità”.

Da quando avevi il sogno di fare il calciatore? "Mi è sempre piaciuto il calcio, ma quando sono andato allo Sporting ho capito che poteva diventare il mio sogno".

L'esordio in rossonero? "Non mi aspettavo di esordire nel derby. Per me è un motivo di orgoglio e un sogno vestire la maglia del Milan. Non mi sarei mai aspettarlo di arrivare al Milan così presto. Sono felicissimo".

Chiusura con Ibrahimovic: "Ibra è come un fratello maggiore per me. Mi ha sempre cercato di aiutare per essere un giocatore migliore e con lui si sente la differenza in campo. In campo è un po’ duro, ma fuori è sempre molto divertente”