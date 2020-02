vedi letture

Raiola su De Ligt: "Conosceva solo l'Ajax, ci sta che il primo anno alla Juve sia più difficile"

Nel corso della sua lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sportmediaset', Mino Raiola ha parlato della prima stagione in bianconero di Matthijs de Ligt: "De Ligt era già felice, il suo calo è stato più un caso mediatico che personale. Lui ha sempre vissuto questo avvio di avventura come doveva: il primo anno, specialmente quando vai in una squadra come la Juventus, è molto difficile. E' entrato all'Ajax a 12 anni e conosceva un tipo di calcio, un solo club. E quando cambi devi mettere in conto che il primo anno in un altro contesto può essere più complicato".

