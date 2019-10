Rakitic, ma non solo. Tutti i possibili nomi per il centrocampo dell'Inter

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'idea Rakitic, ma non solo. L'Inter - sottolinea Tuttosport - monitora il mercato a centrocampo in vista di gennaio, con alcuni nomi in primo piano. Ad esempio, Conte rivorrebbe con sé Vidal, ma l’ad la scorsa estate non era convinto di portare il cileno nello spogliatoio nerazzurro - si legge -. Inoltre Vidal, oggi, è incedibile per il Barcellona. Un altro vecchio pallino di Conte è Matic, allenato al Chelsea, ora ai margini nel Manchester United: il serbo è un classe ‘88 come Rakitic, ma il suo contratto è in scadenza nel giugno 2020, dunque il suo costo potrebbe essere ancora più basso. E se non dovesse essere una trattativa per gennaio, attenzione all’opzione parametro zero per luglio. Altri nomi? Milinkovic-Savic, ma costa molto e la Lazio difficilmente lo cederà a gennaio; mentre viene seguito da almeno un paio di stagioni il 22enne Van de Beek, centrocampista offensivo dell’Ajax.