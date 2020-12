Rakow Czestochowa, Gygan: "Rifiutati 3 milioni dall'Udinese per Piatkowski"

Il presidente del Rakow Czestochowa Wojciech Cygan in un’intervista ha rivelato l’interesse dell’Udinese per il giovane difensore Kamil Piatkowski, classe 2000, spiegando di aver già rifiutato una prima offerta a settembre: “Ci era arrivata un’offerta dall’Udinese di 3 milioni di euro per il giocatore, ma l’abbiamo rifiutata. - spiega Gygan a sport.interia.pl - Legia Varsavia e Lech Poznan non possono partecipare all’asta e non prevediamo di cedere il ragazzo prima dell’estate. Anche se dovesse arrivare un’offerta molto alta per lui ne parleremo solo in vista della fine della stagione”.